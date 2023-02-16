Пентагон: Америка применит уроки из войны в Украине для плана по обороне Тайваня

Пентагон: Америка применит уроки из войны в Украине для плана по обороне Тайваня2
- 16.02.2023, 16:17
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Одна из самых сложных военных операций — высадка морского десанта.
Соединенные Штаты Америки применят уроки из войны в Украине для планирования возможной обороны Тайваня в случае нападения Китая, сообщает Associated Press.
Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что к Украине скорее применялся подход «без предварительного разогрева», в отличии от «спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня».
«Мы применим уроки войны в Украине, - отметила представитель Пентагона.
Она уточнила, что высадка морского десанта - самая сложная военная операция. И пополнение запасов будет затруднено, особенно если Китай перекроет доступ к океану.
При этом, Пентагон не имеет возможности заблаговременно разместить на Тайване оборудование, которого у него нет.