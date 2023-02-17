В Крыму прогремели мощные взрывы в районе Балаклавской ТЭС 1 17.02.2023, 9:42

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Оккупанты паникуют из-за «атаки дронов».

В Севастополе утром 17 февраля прогремели взрывы. Российский гауляйтер Михаил Развожаев жалуется на новую «атаку дронов», передает УНИАН.

Российская ПВО якобы «сбила беспилотник» в районе Балаклавской ТЭС.

Оккупационные «власти» утверждают, что никаких повреждений объекта нет: «Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме».

В попытке нанести удар по «важным для Севастополя объектам» он обвинил Украину.

Вместе с тем местные пишут об отсутствии света в Фиоленте.

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