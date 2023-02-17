ВСУ уничтожили под Угледаром целую механизированную бригаду РФ 17.02.2023, 10:01

Россия потеряла при штурмах города 71 единицу техники за последние две недели.

Оккупационная армия России продолжает нести большие потери на войне в Украине не только в живой силе, но и в военной технике. Только за последние 14 дней, как подсчитали аналитики, оккупанты могли лишиться 71 единицы техники в районе Угледара на Донбассе.

Об этом говорится в инфографике, которую опубликовала организация WarSpotting. Она занимается занимается разведкой по открытым источникам (OSINT).

Как отмечается, на фронте было уничтожено или захвачено украинскими военными танки и машины российских захватчиков. Кроме того, некоторую технику военные РФ бросали на поле боя.

Согласно данным портала, 33 танка потеряли оккупанты за последние 14 дней – 28 единиц техники они бросили, еще 5 было уничтожено. Один танк армии России был захвачен и еще один поврежден.

Что касается, боевых машин пехоты, то за две недели у россиян их стало меньше на 33 единицы. 22 БПМ ВСУ уничтожили, 10 – оккупанты оставили. Одна машина повреждена.

Также противник бросил на поле боя одну инженерную машину, еще три украинские защитники уничтожили. Также поврежден еще один грузовик врага.

При этом в сообщении уточнили, что потери России в данное время можно считать условными, поскольку «туман войны все еще сохраняется». Там отметили, что за брошенной техникой российские оккупанты могут вернутся.

В организации также отметили, что пока нельзя точно сказать в результате каких операций армия России потеряла технику или бросила ее. Возможно, речь идет о штурме, но в любом случае операция оккупантов пошла не по плану. Потери РФ могли составить до одной механизированной бригады, причем половина потерь – в течение нескольких дней.

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