«Уникальная разработка»: как лукашисты воруют технологии 4 17.02.2023, 11:02

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Белорусские чиновники регулярно притворяются, что что-то «изобретают».

Белорусские чиновники регулярно рапортуют о выдающихся достижениях белорусской науки и промышленности. Однако часто оказывается, что «уникальные» белорусские разработки уже есть в мире. На выставке «Беларусь интеллектуальная», которая теперь ездит по Беларуси, несколько таких «инноваций».

«Еврорадио» рассказывает о них и вспоминает случаи, когда чиновники, мягко говоря, лукавили, выдавая уже существующие технологии за успехи белорусов.

«Уникальный накопитель энергии для электротранспорта»

В Беларуси разработали «уникальный натрий-графеновый накопитель энергии для электротранспорта», рассказал на выставке директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Валерий Федосюк.

— Мы обещали Лукашенко создать наш отечественный безлитиевый аккумулятор, и мы это сделали. Есть первый прототип белорусской батареи на натрии. Это очень важная и нужная для страны инновационная разработка. Мы достигли примерно таких же параметров, как у литиевых батарей. Наши разработчики оценили, что теоретически на натрии можно обеспечить мощность, емкость и прочие необходимые параметры в 2,5-3 раза выше по сравнению с литием. Думаю, когда мы отладим технологию, так и получится. И на следующей выставке мы покажем более совершенную батарею, — похвастался Федосюк.

Подробностей о технологии Федосюк не рассказывает, но шведские ученые еще в 2021 году придумали, как с помощью графена увеличить емкость натрий-ионной батареи в десять раз.

«Технология послезавтрашнего дня»

Также на выставке «Беларусь интеллектуальная» гендиректор холдинга «Горизонт» Юрий Предко похвастался прозрачным телевизором. По его словам, это технология «послезавтрашнего дня».

То ли Предко потерялся во времени, то ли не знает о том, что первые зеркальные и прозрачные телевизоры представил Samsung еще в 2015 году. Их также выпускают Xiaomi, LG и другие производители.

Покорение микроэлектроники

В июне 2022 года на фоне санкций Александр Лукашенко активно заинтересовался микроэлектроникой и ее импортозамещением. Конечно, ему, а заодно всем белорусам в эфире ОНТ, поспешили показать «прорывную наработку».

В сюжете рассказывали об успехах белорусской микроэлектроники, а затем в кадре появился модуль оценки активного клеточного баланса от Texas Instruments.

«Свой» дизайн и «белорусские» компьютеры

К сожалению, в более простых вещах белорусским производителям тоже не всегда удается создать что-то свое. Например, в августе 2022 года Лукашенко приехал на «Мотовело» посмотреть на белорусский мотоцикл. Когда Лукашенко стал наседать на экс-директора предприятия Николая Ладутько, тот признался, что из белорусского у мотоцикла только дизайн. В остальном все китайское. Однако и дизайн оказался не отечественный. Это копия французского Mash X-Ride.

Mash поменяли на M1NSK, так и вышел «белорусский» мотоцикл.

Резонансной стала история с белорусским ноутбуком H-book, который поразительно похож на китайский. Правда, тут сам Лукашенко сказал, что белорусского в нем всего 12%. Но что именно белорусское — не понятно.

Бывало и такое, что белорусы беззастенчиво выдавали чужие мониторы за свои. Тогда «Интеграл» просто приклеил свой логотип на Acer и вуаля! Когда это обнаружилось, история стала мемом.

В Беларуси есть компании, которые успешно делают редкие вещи. Например, «Регула» — мировой лидер по производству приборов, которые верифицируют деньги и документы. «Регула» работает уже больше 30 лет, а похвастаться, наверное, хочется чем-то принципиально новым.

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