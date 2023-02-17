В России сменили командующего оккупационными войсками в Украине

В России сменили командующего оккупационными войсками в Украине1
- 17.02.2023, 11:49
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Генерал-полковника Александра Лапина официально заменил «друг Кадырова».
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего оккупационными силами в Украине, сообщают российские СМИ.
Сообщается, что Мордвичев был командующим восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Российский генерал, в том числе, командовал войсками захватчиков, штурмовавших Мариуполь весной 2022 года.
В марте 2022 года СМИ заявляли о ликвидации Мордвичева в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке. Однако после этого на «Первом канале» показали видео встречи генерала с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а позже его гибель опровергли и сами СМИ.
До конца октября 2022 года должность командующего группировкой российских войск «Центр» занимал генерал-полковник Александр Лапин.
59-летний генерал Лапин руководил российскими войсками Сирии, а летом 2022 года получал похвалу от Минобороны РФ за захват Лисичанска.
Также Лапин возглавлял российские войска, когда ВСУ организовали их оперативное окружение в Лимане. По мере хаотичного побега многие подразделения ВС РФ понесли большие потери - ВСУ огнем контролировали пути их отхода.
Главным критиком Лапина тогда выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший бросить генерала на горячий участок фронта. Кадырова поддержал и главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Глава Чечни критиковал Лапина, называл «бездарем» и заявлял, что тот «отсиживается в Луганске».
После провала на Лиманском направлении Лапина отправили в отпуск. Рашистские «блогеры» распространяли «информацию» о его якобы «ликвидации».
В начале января Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск Вооруженных сил России.