В Украине ликвидировали топ-офицера разведки РФ 17.02.2023, 12:07

Подполковник «засветился» на Донбассе еще в 2014 году.

Украинские воины продолжают уничтожать «вторую армию мира». На этот раз в список «двухсотых» попал топ-офицер ВС РФ - подполковник Виктор Фурсов.

О ликвидации российского оккупанта сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Успешно демобилизован подполковник Виктор Фурсов. Слава Нации. Смерть врагам», - написал «Штирлиц», не уточнив детали ликвидации захватчика.

Российские СМИ сообщают, что Фурсов окончил Новосибирское высшее военное командное училище, учился на факультете разведки. На войну оккупант отправился в августе 2022-го, был ликвидирован во время выполнения боевого задания. Где именно - неизвестно.

На сайте «Миротворец» отмечается, что Фурсов проходил службу на Донбассе в первом и втором армейских корпусах «ЛДНР» в 2014-17-х годах еще в звании капитана. Значит, оккупант воевал против Украины еще с 2014 года.

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