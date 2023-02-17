Российский рынок свалился на «дно» накануне послания Путина 17.02.2023, 13:37

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Бизнес готовится к самому неожиданному развитию событий, вплоть до объявления военного положения в РФ.

Трейдеры российского фондового рынка не ожидают ничего хорошего от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, после которого Госдума и Совфед соберутся на внеплановые заседания, сообщает finanz.

На торгах в среду индекс МосБиржи упал на 2,7% - рекордно с октября, а индекс РТС потерял 3,7% и опустился на «дно» мобилизационной паники, когда три недели распродаж стерли в прах 25% капитализации рынка.

Коррекция в российских акциях «связана с выходом части игроков перед посланием президента 21 февраля и годовщиной СВО», отмечает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Сенаторы «как на иголках» ждут президентского послания и не исключают ни один из вариантов развития событий, вплоть до объявления военного положения, сказал «Верстке» источник в Совфеде.

И хотя прежде мрачные слухи не получали подтверждения, рынок нервничает. А распродажи идут «широким фронтом», обращает внимание старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев: среди «голубых фишек» не оказалось ни одной акции в плюсе.

«Ситуация с российскими акциями отражает мрачные перспективы экономики, на которую начинают давить западные санкции. А вероятная мировая рецессия в ближайшие пару кварталов не сулит ничего хорошего российской нефти, особенно в тот момент, когда Евросоюз полон решимости снизить зависимость от российского сырья», - говорит Петр Матыс, старший FX-аналитик InTouch Capital Markets.

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