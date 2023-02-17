Активистов рабочего движения в Беларуси приговорили к огромным срокам 2 17.02.2023, 13:41

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Большая часть процесса проходила в закрытом режиме.

В Гомеле огласили приговор активистам рабочего движения, пишет «Гомельская праўда».

В деле насчитывалось 38 томов, включая секретный. Суд длился три месяца, большая часть процесса проходила в закрытом режиме. Обвиняемые отказались давать показания. Вину в измене государству они не признали.

Сергей Шелест, Владимир Журавко и Андрей Погерило признаны виновными по ст. 188 (Клевета), ч. 1 ст. 356 (Измена государству), ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и участие в нем) УК.

Анна Аблаб, Александр Гашников, Сергей Дзюба, Игорь Минец, Валентин Тереневич и Сергей Шаметько — по ч. 1 ст. 356 (Измена государству), ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и участие в нем) УК.

Александр Капшуль — по ч. 2 ст. 295 (Незаконные приобретение, хранение и перевозка боеприпасов), ч. 1 ст. 356 (Измена государству), ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и участие в нем) УК.

Суд назначил:

Сергею Шелесту — 14 лет

Владимиру Журавко — 15 лет

Андрею Погерило — 14 лет

Анне Аблаб — 11 лет

Александру Гашникову — 14 лет

Сергею Дзюбе — 12 лет

Игорю Минцу — 12 лет

Валентину Тереневичу — 12 лет

Сергею Шаметько — 12 лет

Александру Капшулю — 15

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