Washington Post: В Европе разгромлена сеть шпионов РФ 17.02.2023, 13:47

3,522

Российскую разведку в ЕС постиг громкий провал.

За последний год страны Запада значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе, что стало неожиданностью для Кремля. Об этом пишет The Washington Post.

«В течение последнего года, когда западные правительства наращивали поставки оружия в Украину и вводили экономические санкции против Москвы, американские и европейские службы безопасности проводили параллельную, но менее заметную кампанию по разрушению российских шпионских сетей», – отмечает издание.

В январе был арестован российский шпион в Германии Артур Эллер, что стало «последним залпом в теневой войне против российских спецслужб». Этому предшествовали многочисленные задержания российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении, а также массовая высылка российских шпионов, имеющих дипломатический статус при посольствах РФ.

Американские и европейские чиновники по вопросам безопасности отмечают, что шпионская сеть РФ понесла самый значительный урон со времен «холодной войны», хотя пока еще сохраняет значительный потенциал.

«Масштабы кампании, по-видимому, застали Россию врасплох, ослабив ее способность проводить операции. (...) Если так, то это может пополнить список последствий, которые не смог предвидеть президент России Владимир Путин – бывший офицер КГБ в Восточной Германии – когда отдавал приказ о вторжении в Украину», – пишет издание.

Эксперты отметили, что возможности РФ по оказанию влияния в Европе и сбору информации о поставках оружия в Украину оказались сильно ослаблены. Сейчас Россия пытается компенсировать эти потери, больше полагаясь на кибершпионаж, и засылая на Запад новых шпионов под видом беженцев.

«Но эти вновь прибывшие будут лишены защиты и преимуществ работы российских посольств и им может не хватать опыта, источников и подготовки тех, кто был объявлен персоной нон грата», – отмечает издание.

Признаком отчаяния Москвы стали ее попытки отправить своих шпионов, высланных из одной европейской столицы, обратно в другую, надеясь на недостаток координации между европейцами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».