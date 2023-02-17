Сотрудников Лицея БГУ массово вызывают на допросы 11 17.02.2023, 14:48

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Работники заявляют о политических чистках.

В одном из лучших средних учебных заведений – Лицее БГУ – вскоре могут быть массовые увольнения. Об этом «Белсату» сообщили несколько источников.

Как сообщил один из источников, новый сотрудник КГБ, ответственный за Лицей, «планирует уволить 30 человек, всех пугает».

Изменения в учреждении ожидаются с 30 мая, но какие – никто не знает, говорит другой источник.

«Разве что устроят политические чистки – уберут самых неугодных, ведь как раз летом у большинства заканчиваются контракты. Не зря же целого гэбиста на ставку посадили, который всех вызывает на допросы и что-то капает», – считает собеседник.

По его словам, сотрудник КГБ собрал на работников Лицея большое досье – «экстремистские» чаты, выступления, участие в акциях и т.д. Ходят даже слухи, что в ведомстве «понаставили прослушек, и этот гэбист потом на допросах задает вопросы с дословными цитатами людей».

Без свободы, но с гимном

Изменилась и повседневная жизнь лицея, которая также стала более идеологической. Например, говорят источники, вечера встречи выпускников не было – «только грустный концерт и бутерброды».

«В этом году пришлось устраивать линейку во дворе с гэбистом в качестве выступающего, перед каждым мероприятием сейчас включают не гимн Лицею, а государственный гимн», – сообщили источники.

«Только оболочка»

Игорь Варакса, возглавлявший Лицей БГУ в 2019–2021 годах, также подтвердил «Белсату», что в учреждении среднего образования «ввели ставки заместителя по «режиму безопасности и кадрам», который представляет КГБ, пока вызывают на беседы тех, кто подписывался за неправильных кандидатов».

По его словам, если же увольнения состоятся, то «лучше уровень образования не станет». Сама же практика увольнение нелояльных после окончания у них контракта «в БГУ давно отработана», подчеркнул Игорь Варакса.

«Мне об этом больно писать, но от того Лицея, в котором я учился и работал осталась только оболочка», – отметил бывший директор.

Лицей БГУ был основан в 1989 году. Обеспечивает профильное обучение в 10-11 классах, готовит к поступлению в ВУЗ. Его ученики регулярно становятся призерами республиканских и международных олимпиад по самым разным предметам. В 2004 году Лицей был удостоен премии правительства за достижения в области качества.

В 2020 году в Лицей БГУ на биологический профиль поступил младший сын Александра Лукашенко. Тут же ранее училась его внучка. Но после того как более тысячи выпускников учреждения поддержали свободные выборы, документы представителей правящей семьи из нее забрали. А сам лицей столкнулся с репрессиями.

В 2021 году Лицей БГУ лишили «привилегий» в приеме учащихся. Также проводились увольнения нелояльных преподавателей. Как писали СМИ в декабре 2022 года, только за полтора года из учреждения ушли самостоятельно или были уволены не менее 12 сотрудников.

Осенью 2022 года Лицей БГУ вместе с КГБ проводил конкурс, в ходе которого участникам предлагали нарисовать комикс о Феликсе Дзержинском и создать положительный образ сотрудника КГБ. Отметим, что выпускником учреждения является и Андрей Иванец, возглавивший в 2022 году Министерство образования Беларуси.

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