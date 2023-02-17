СМИ: Беспилотники атаковали аэродром в российском Брянске 17.02.2023, 15:15

5,080

Жители города слышали взрывы.

В России днем 17 февраля пожаловались на «атаку беспилотника» по аэропорту Брянска. Заявляется, что над городом российской противовоздушной обороной якобы был сбит «украинский» БПЛА, передает «Обозреватель».

Взрывы жители услышали около 13:00. РосСМИ позже опубликовали фото белой полосы в небе над Брянском, которая наблюдается после работы ПВО.

Предыдущая атака на этот аэропорт, как пишут пропагандистские медиа, произошла неделю назад, 10 февраля, около 9:30. Тогда росСМИ отчитались о «нескольких сбитых дронах», которые летели на малой высоте. Точное количество не называлось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».