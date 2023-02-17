Лукашенко лебезит перед Путиным

Лукашенко лебезит перед Путиным17
- 17.02.2023, 16:40
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За неделю до 24 февраля белорусский диктатор прилетел в Москву.
Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча проходит за неделю до первой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси.
18 февраля 2022 года, за шесть дней до начала войны, Лукашенко также встречался с Путиным в Москве.
Планируется, что на сегодняшней встрече будут обсуждаться вопросы безопасности, обороны, вопросы экономического, военного и политического характера, в том числе единый энергетический рынок, импортозамещение, совместная группировка войск.
В начале переговоров между двумя диктаторами состоялся интересный диалог.
— Спасибо, что согласились приехать, — поприветствовал Путин Лукашенко.
— Как будто я мог не согласиться, — начал лебезить белорусский диктатор.