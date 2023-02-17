Глава МИД Венгрии рассказал, для чего прилетал в Минск 17.02.2023, 20:02

Петер Сийярто

ФОТА: EPA

Петер Сийярто прилетал в Минск 13 февраля.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время визита в Минск передал белоруской стороне просьбу не предпринимать шаги, которые могут привести к расширению или затягиванию войны в Украине.

— Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не предпринимать воинственных шагов, шагов, которые могут привести к затягиванию войны или ее географическому расширению, — цитирует Сийярто Magyar Hirlap.

Венгерский министр назвал фантазией подозрения, что в Минске он мог тайно встречаться с представителями РФ, заявив, что в этом случае отправился бы в Москву.

— Ни я, ни один из членов моей делегации не вели переговоры ни с кем, кроме белорусских переговорщиков, — подчеркнул дипломат.

Напомним, Сийярто прилетал в Минск 13 февраля. Его визит вызвал критику, как в Украине, так и Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».