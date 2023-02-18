Россия запустила «Калибры»: в Украине объявлена масштабная тревога 2 18.02.2023, 10:03

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Ракеты вошли в воздушное пространство Украины, по ним работает ПВО.

В Украине сегодня утро началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

08:52. Шесть ракет «Калибр» уже в воздушном пространстве Украины, ПВО уже отрабатывает

«Внимание, из Феодосийского района был зафиксирован пуск 6 ракет «Калибр». Сейчас они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели», - сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

09:50. Глава николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о пусках ракет с Черного моря.

09:45. Воздушная тревога распространилась и на западные регионы

09:44. «Не игнорируйте тревогу», - пишет глава ОП Андрей Ермак.

09:43. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 2 «неизвестных целях», которые двигаются на запад Украины

«2 непонятные цели покидают область на северо-западе. Летят на западное направление», - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По состоянию на 09:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Ракетная опасность. В Украине масштабная тревога: что известно на этот момент

Напомним, ранее украинские военные предупреждали, что готовыми к ракетным атакам врага нужно быть всегда, поскольку РФ держит на боевом дежурстве корабли с ракетами «Калибр» и может нанести удар в любой момент.

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