Фридман о Лукашенко в Москве: Спасение утопающего является делом рук самого утопающего 2 18.02.2023, 11:10

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Диктатор зря лебезил перед кремлевским коллегой.

Политолог Александр Фридман обратил внимание на диалог Путина и Лукашенко в начале вчерашней встречи в Москве.

«За фразой «Как будто я мог не согласиться» от Лукашенко в ответ на «спасибо за приезд» от Путина хотя и последовала усмешка «белорусского правителя», но это скорее все-таки очередной сигнал SOS. Но это именно тот случай, когда спасение утопающего является делом рук самого утопающего», — пишет Александр Фридман.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко лебезил перед Путиным на переговорах.

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