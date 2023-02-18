ВСУ разгромили крупную базу «вагнеровцев» под Бахмутом 3 18.02.2023, 12:10

5,190

Пленный наемник рассказал подробности о ликвидации 60 сослуживцев.

В Сети показали видео уничтожения базы «вагнеровцев» на Бахмутском направлении и допроса пленных.

Ночью 17 февраля ССО ВСУ атаковали базу ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении, уничтожив ее.

Видео стрельбы по оккупантам и горящего объекта опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

На следующих видео показаны пленные «вагнеровцы». Один их них рассказал, что прибыл из Перми, на указанных позициях с ним было не менее 150 человек, но на момент штурма ССО осталось не более 90: все были ликвидированы либо попали в плен.

Разговорчивый оккупант не знал ни о наличествующей у других подразделений военной технике, ни об отрядах снайперов.

Пленный «вагнеровец» оказался бывшим заключенным, который ранее отбывал наказание за изготовление наркотиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».