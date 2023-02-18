ВСУ разгромили крупную базу «вагнеровцев» под Бахмутом

ВСУ разгромили крупную базу «вагнеровцев» под Бахмутом3
- 18.02.2023, 12:10
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Пленный наемник рассказал подробности о ликвидации 60 сослуживцев.
В Сети показали видео уничтожения базы «вагнеровцев» на Бахмутском направлении и допроса пленных.
Ночью 17 февраля ССО ВСУ атаковали базу ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении, уничтожив ее.
Видео стрельбы по оккупантам и горящего объекта опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».
На следующих видео показаны пленные «вагнеровцы». Один их них рассказал, что прибыл из Перми, на указанных позициях с ним было не менее 150 человек, но на момент штурма ССО осталось не более 90: все были ликвидированы либо попали в плен.
Разговорчивый оккупант не знал ни о наличествующей у других подразделений военной технике, ни об отрядах снайперов.
Пленный «вагнеровец» оказался бывшим заключенным, который ранее отбывал наказание за изготовление наркотиков.