В Украине ликвидировали экс-депутата РФ

В Украине ликвидировали экс-депутата РФ4
- 18.02.2023, 12:27
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Оккупант работал в органах внутренних дел и занимался инвестициями в Приморский край.
Украинские воины ликвидировали бывшего депутата Думы Владивостока Дмитрия Ямщикова.
Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе со ссылкой на некролог, известие о ликвидации Ямщикова пришло в его родные края вчера. Деталей ликвидации нет.
«Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции. О возможности попрощаться с товарищем информацию предоставят позже», - сообщил бывший коллега депутата.
Ямщиков был депутатом Думы Владивостока IV созыва с 2012 до 2017 года. Он также занимался работой Молодежной палаты при гордуме. Позже экс-депутат работал в органах внутренних дел и возглавлял Инвестиционное агентство Приморского края.