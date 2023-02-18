В Украине ликвидировали экс-депутата РФ 4 18.02.2023, 12:27

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Оккупант работал в органах внутренних дел и занимался инвестициями в Приморский край.

Украинские воины ликвидировали бывшего депутата Думы Владивостока Дмитрия Ямщикова.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе со ссылкой на некролог, известие о ликвидации Ямщикова пришло в его родные края вчера. Деталей ликвидации нет.

«Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции. О возможности попрощаться с товарищем информацию предоставят позже», - сообщил бывший коллега депутата.

Ямщиков был депутатом Думы Владивостока IV созыва с 2012 до 2017 года. Он также занимался работой Молодежной палаты при гордуме. Позже экс-депутат работал в органах внутренних дел и возглавлял Инвестиционное агентство Приморского края.

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