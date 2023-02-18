Телеграм-каналы: Лукашенко запретили возвращаться в Беларусь 13 18.02.2023, 14:01

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Из резиденции в Ново-Огарево просто так не сбежать.

Телеграм-канал «Ник и Майк» прокомментировал странное молчание пропагандистских СМИ о результатах вчерашнего визита Лукашенко в Москву:

1. Синепалому синегубу в Кремле все же дали команду «продлиться». Проведенная накануне пресс-конференция не дала значительного результата. Не все решается дешевым пиаром и невнятными ответами журналистам. Позабавил момент про «сотрудничество» в микроэлектронике, который подстать бородатой шутке о том, что наши микросхемы самые крупные в мире. В общем, все хорошо, только «габариты побольше».

Формат «остаться погостить» имеют ту пикантную особенность, что пока хозяин не разрешит, самолет синепалого синегуба никуда не полетит. А из резиденции в Ново-Огарево не сбежать.

Чем дольше синепалый синегуб «гостит», тем печальнее могут быть последствия этой поездки.

2. Польша готова отвечать на ограничения в перевозках. И ответит. Мы писали, что граница потенциально готова к закрытию. Соответственно, если синепалый синегуб не остановится со своей ассиметрией, обмен ударами может привести в крайнюю точку.

3. Украине продолжают угрожать массированными атаками в ближайшее время. Магия цифр делает свое черное дело, хотя конкретной привязки к дате не прослеживается. Все в формате прошлого года: «Вы врали, когда писали, что мы нападем 16 февраля. Мы не напали 16-го. Мы напали 24-го. Все вы врете!»

Окно возможностей для нанесения существенного, но все равно самоубийственного удара закрывается. Не игнорируем тревоги.

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