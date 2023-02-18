Под Запорожьем «взлетели в воздух» пять ангаров с российскими оккупантами и военной техникой 1 18.02.2023, 14:19

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По данным украинских разведчиков, в одном из ангаров были размещены около 80 военных РФ.

Украинские артиллеристы испепелили пять ангаров с техникой, боеприпасами и живой силой РОВ на временно захваченной части Запорожской области.

Разведчики подразделения ССО «Бандерлоги» рассказали детали уничтожения крупной позиции российских военных преступников, передает Тelegram-канал «РИА Мелитополь».

В среду, 15 февраля, на Запорожском направлении у оккупантов выдалась «жаркая» ночь. В Гуляйпольском районе пылала казарма, где располагались около 80 российских солдат, а также вражеские танки и БТРы.

Оккупанты неудачно спрятали свою технику в пяти ангарах в селе Новозлатополь. Кроме того, враг сложил свои БК, а между ними расположил военную технику, что обеспечило мощную длительную детонацию и максимальное уничтожение военных машин. Гремело около 40 минут. После мощных взрывов все полыхало огнем.

Отмечается, что «жирную» цель «срисовали» разведчики подразделения ССО «Бандерлоги», а артиллерия ВСУ оперативно нанесла филигранный удар. По данным разведчиков, в одном из ангаров жили около 80 военных РФ.

Число погибших и раненых пока не раскрывается. В числе уничтоженной техники танки БТР, легковой автомобиль и КУНГ (разновидность закрытого кузова-фургона советских времен).

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