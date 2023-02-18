ВСУ высокоточным ударом разгромили военную базу РФ в Чаплынке 18.02.2023, 15:01

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HIMARS уничтожили большое скопление техники врага.

ВСУ разгромили базу российских войск в оккупированном селе Чаплынка на Херсонщине.

Кадры последствий удара 18 февраля появились на российских пропагандистских каналах, передает dialog.ua.

Удар был нанесен, предварительно, 14-16 февраля.

ВСУ высокоточно поразили склад с техникой оккупационных войск РФ, что подтвердил украинский журналист, военкор Андрей Цаплиенко.

«В Чаплынке (оккупированная часть Херсонщины) попадание по базе, где оккупанты хранили технику», - написал он.

Потери ВС РФ при этом ударе уточняются. Отметим, что Чаплынка находится примерно в 50 км от территории, подконтрольной украинской армии, то есть для удара применялась дальнобойная высокоточная артиллерия. Вероятно, это был РСЗО HIMARS.

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