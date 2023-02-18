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В Украине ликвидировали целую «бригаду» российских старлеев

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  • 18.02.2023, 15:17
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В Украине ликвидировали целую «бригаду» российских старлеев

Офицер ВСУ показал фото.

В Украине ликвидированы еще три старших лейтенанта оккупационных сил Российской Федерации.

ВСУ также уничтожен лейтенант Павел Саров, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») и опубликовал фото нового «груза 200».

«Успешно демобилизированы: старший лейтенант Георгий Кругов; старший лейтенант-мобик Дмитрий Лысков; старший лейтенант Александр Бичаев…», - написал защитник украинского государства.

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