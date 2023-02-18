Уничтожено семь человек: как украинский снайпер «охотился» на россиян под Бахмутом 1 18.02.2023, 15:44

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Штурмовая группа оккупантов понесла серьезные потери.

За сутки 17 февраля российские оккупанты продолжали попытки штурмов в районе населенных пунктов Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная в Луганской области. Однако украинские бойцы пресекают попытки врага накопиться на передовых рубежах своей обороны для дальнейшего штурма наших позиций.

Соответствующее видео опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины на своей Facebook-странице.

Отмечается, что во время разведки на бахмутском направлении операторы ССО Украины заметили движение врага и достойно встретили оккупантов.

В результате были уничтожены по меньшей мере семь российских оккупантов. В частности «отвоевались» пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. Понеся такие потери россияне вынуждены были отойти.

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