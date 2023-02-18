Освобожденный из плена боец ВСУ: Два дня мы ночевали на территории Беларуси

Освобожденный из плена боец ВСУ: Два дня мы ночевали на территории Беларуси5
- 18.02.2023, 16:17
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Как украинских военнопленных вывозили в Россию.
Украинских военнопленных вывозили в Россию через территорию Беларуси. Об этом «Настоящему времени» рассказал освобожденный в результате большого обмена 4 февраля Максим Колесников.
— Два дня, да, ночевали на территории Беларуси, увезли нас через нее. Поскольку нас взяли в плен на севере Киевской области, там, где у нас были бои на первоначальном этапе. 20 марта мы попали в плен, а 21 и 22 марта мы провели на территории Беларуси, — рассказал Колесников.
Максим Колесников стал известен благодаря фото и видео, где он сразу после обмена ест яблоко и признается, что впервые за год ест свежий фрукт.