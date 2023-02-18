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Российские пропагандисты «слили» локацию базы оккупантов на Луганщине

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  • 18.02.2023, 19:19
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Российские пропагандисты «слили» локацию базы оккупантов на Луганщине

Удалось найти геолокацию снимка, которую сделал один из военных.

Фотография захваченной оккупантами украинской САУ «Гвоздика» на одном из пропагандистских ресурсов РФ помогла найти место расположения вражеской ремонтной базы в Луганской области.

В частности, журналисты «Радио Свобода» изучили пост в телегам-канале РФ «Уголок Ситха». Там была фотография захваченной украинской техники и подпись: «Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 «Гвоздика» была захвачена союзными силами. Февраль 2023».

Согласно первоисточнику, удалось найти геолокацию снимка, которую сделал один из оккупантов. Отмечается, что несколько других снимков в профиле оккупанта, включая фото трофейной «Гвоздики» сделаны на территории заброшенной шахты «Луганская», расположенной к юго-востоку от Луганска.

При этом на других фотографиях в его профиле видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.

Авторы материала уточнили, что фото захваченной украинской «Гвоздики» было сделано в южной части территории шахты.

Добавим, что от поселка Юбилейный до линии фронта – около 90 километров. Это слишком далеко для HIMARS, но «Луганская» оказывается в пределах дальности снарядов GLSDB с дальностью до 150 километров, которые Украине обещала поставить Великобритания.

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