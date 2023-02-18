Российские пропагандисты «слили» локацию базы оккупантов на Луганщине 5 18.02.2023, 19:19

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Удалось найти геолокацию снимка, которую сделал один из военных.

Фотография захваченной оккупантами украинской САУ «Гвоздика» на одном из пропагандистских ресурсов РФ помогла найти место расположения вражеской ремонтной базы в Луганской области.

В частности, журналисты «Радио Свобода» изучили пост в телегам-канале РФ «Уголок Ситха». Там была фотография захваченной украинской техники и подпись: «Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 «Гвоздика» была захвачена союзными силами. Февраль 2023».

Согласно первоисточнику, удалось найти геолокацию снимка, которую сделал один из оккупантов. Отмечается, что несколько других снимков в профиле оккупанта, включая фото трофейной «Гвоздики» сделаны на территории заброшенной шахты «Луганская», расположенной к юго-востоку от Луганска.

При этом на других фотографиях в его профиле видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.

Авторы материала уточнили, что фото захваченной украинской «Гвоздики» было сделано в южной части территории шахты.

Добавим, что от поселка Юбилейный до линии фронта – около 90 километров. Это слишком далеко для HIMARS, но «Луганская» оказывается в пределах дальности снарядов GLSDB с дальностью до 150 километров, которые Украине обещала поставить Великобритания.

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