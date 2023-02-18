Генерал Ходжес: Белорусская армия в Украине будет быстро уничтожена 1 18.02.2023, 20:08

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Бен Ходжес

Подготовка белорусских военных еще ниже, чем у российских формирований.

Александр Лукашенко понимает, что белорусская армия в Украине будет быстро уничтожена. Такое мнение выразил генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью, опубликованном на канале журналистки Татьяны Поповой в YouTube.

Попова напомнила, что РФ год назад использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину, а теперь – как тренировочный полигон для российских военных, и спросила, что Украине следует с этим делать.

«Я бы сказал, что если это все, что Россия может сделать в Беларуси, то это хорошо. Я думаю, он (Лукашенко - ред.) знает, что они будут уничтожены в считанные дни, если вступят в бой, потому что их качество еще ниже, чем у российских формирований», – сказал американский генерал.

По его мнению, сами белорусы, включая белорусских солдат, также не заинтересованы в том, чтобы воевать против Украины.

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