«Вагнеровцы» понесли огромные потери во время штурма на Бахмутском направлении 18.02.2023, 21:43

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Украинские пограничники смогли вовремя разгадать маневр врага.

«Вагнеровцы» снова попытались пойти на штурм позиции украинских военных, но в итоге пошли только на убой.

Из боя на Бахмутском направлении не вернулись четыре зэка-оккупанта, еще семь были ранены, одного удалось взять в плен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В публикации отмечается, что бойцы Луганского пограничного отряда смогли вовремя разгадать маневр врага и теперь ЧВК «Вагнер» долгое время придется зализывать раны. Пленный же теперь пополнит обменный фонд ВСУ.

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