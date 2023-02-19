«Все в броню, бегом!»: россияне показали панику в момент удара по их С-300 1 19.02.2023, 10:51

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Уникальное видео уничтожения ВСУ российского ЗРК в Чаплынке.

Российские «военкоры» поделились уникальными кадрами уничтожения российского ЗРК С-300 в Чаплынке Херсонской области.

Как сообщают в сети оккупанты, мощный удар пришелся как раз по зенитно-ракетной системе.

На камеру пропагандист показывает столб дыма за километр от своей позиции со словами: «Пожалуйста, элементарная история, которая называется «прилет».

Потом один из сопровождавших оккупантов призвал группу немедленно покидать позиции: «Все в броню, бегом!».

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