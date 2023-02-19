«Все в броню, бегом!»: россияне показали панику в момент удара по их С-300

«Все в броню, бегом!»: россияне показали панику в момент удара по их С-3001
- 19.02.2023, 10:51
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Уникальное видео уничтожения ВСУ российского ЗРК в Чаплынке.
Российские «военкоры» поделились уникальными кадрами уничтожения российского ЗРК С-300 в Чаплынке Херсонской области.
Как сообщают в сети оккупанты, мощный удар пришелся как раз по зенитно-ракетной системе.
На камеру пропагандист показывает столб дыма за километр от своей позиции со словами: «Пожалуйста, элементарная история, которая называется «прилет».
Потом один из сопровождавших оккупантов призвал группу немедленно покидать позиции: «Все в броню, бегом!».