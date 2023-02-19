Россия спрятала от ВСУ свою боевую авиацию 1 19.02.2023, 15:55

1,154

Самолеты оккупантов спрятаны вглубь РФ.

Российские оккупанты свою боевую авиацию от ударов ВСУ минимум в 200 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на комментарий своего представителя Андрея Юсова изданию Kyiv Post.

«Боевая авиация страны-террориста размещена в основном на территории РФ, по меньшей мере в 200 км от государственной границы Украины вне досягаемости огня украинских сил», — отметил Юсов.

При этом он добавил, что эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. «Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей», – сказал Юсов.

Представитель украинской разведки отметил, что наступление РФ на Донбассе обречено на поражение и с авиацией, и без нее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».