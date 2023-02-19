СМИ: Причина смерти Макея — суицид 12 19.02.2023, 17:21

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Лукашенковский министр переживал из-за потери влияния.

Глава лукашенковского МИД Владимир Макей покончил жизнь самоубийством. «Наша Ніва» получила такую информацию от четырех не связанных между собой источников из сферы медицины и государственного управления.

Издание пишет, что лукашенковский министр переживал из-за потери влияния.

Как писал сайт Charter97.org, о смерти Макея стало известно 26 ноября.

Отметим, что глава МИД умер на фоне появившейся информации, что Кремль готовится заменить Лукашенко. Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

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