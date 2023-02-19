ВСУ на Сватовском направлении уничтожили три БМП оккупантов 1 19.02.2023, 19:58

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Атака российских захватчиков отбита.

ВСУ удалось отразить штурм россиян на Сватовском направлении в Луганской области. ВСУ уничтожили три БМП оккупантов, которые служили для них прикрытием.

Соответствующее видео обнародовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Рашистская пехота наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Уже ночью эти три БМП были уничтожены», — написал он.

По словам Гайдая, техника горела «как всегда красиво».

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