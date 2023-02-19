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Украинские бойцы теробороны уничтожили два российских танка

  • 19.02.2023, 22:41
Украинские бойцы теробороны уничтожили два российских танка

Технику врага уничтожили воины из Днепра.

Бойцы Сил териториальной обороны «Схід» уничтожили два танка оккупантов.

Об этом сообщает censor.net.

«Один из этих мошканских танков пытался расстрелять наши позиции, но наехал на мину, установленную воинами Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепр. Оккупанты пригнали второй танк, чтобы вытащить поврежденную машину, но наши попали в него, а потом гранатометчики добили вражеские машины», – говорится в сообщении.

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