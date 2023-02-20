В Бахмуте россияне целый день эвакуировали убитых и раненых 20.02.2023, 9:19

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Ночная атака оккупантов провалилась.

В Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, оккупанты весь день эвакуировали с поля боя «200-х» и «300-х» из-за неудачного ночного штурма позиций ВСУ.

Об этом рассказал командир взвода 2-й штурмовой роты 28-й ОМБр Роберт Бровди «Мадяр».

«В ночь на 19 февраля было очень громко на северной окраине города и на юго-западной. Враг пытался дойти до известного памятника самолету, но у него ничего из этого не вышло. Самый спокойный и относительно тихий день был на востоке Бахмута», — рассказал Мадяр.

Ранее сайт Charter97.org писал, что из-за потерь в Бахмуте может посыпаться весь фронт армии РФ.

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