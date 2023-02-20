закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бахмуте россияне целый день эвакуировали убитых и раненых

  • 20.02.2023, 9:19
  • 2,284
В Бахмуте россияне целый день эвакуировали убитых и раненых

Ночная атака оккупантов провалилась.

В Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, оккупанты весь день эвакуировали с поля боя «200-х» и «300-х» из-за неудачного ночного штурма позиций ВСУ.

Об этом рассказал командир взвода 2-й штурмовой роты 28-й ОМБр Роберт Бровди «Мадяр».

«В ночь на 19 февраля было очень громко на северной окраине города и на юго-западной. Враг пытался дойти до известного памятника самолету, но у него ничего из этого не вышло. Самый спокойный и относительно тихий день был на востоке Бахмута», — рассказал Мадяр.

Ранее сайт Charter97.org писал, что из-за потерь в Бахмуте может посыпаться весь фронт армии РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов
В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников