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Новый премьер Молдовы потребовал вывода армии РФ из Приднестровья

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  • 20.02.2023, 10:04
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Новый премьер Молдовы потребовал вывода армии РФ из Приднестровья
Дорин Речан

Дорин Речан призвал к демилитаризации левого берега Днестра.

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья и вывода из региона российских войск, пишет TV8.md.

«В Республике Молдова идет гибридная война, где Москва пытается захватить демократические процессы, европейский курс», - сказал он.

Речан не исключил нападения на его страну и призвал не игнорировать угрозу: «Мы приняли этот нейтралитет, мы внесли его в Конституцию, но российская армия и сегодня находится в приднестровском регионе».

По словам премьера Молдовы, левый берег Днестра необходимо демилитаризовать «путем вывода российских войск и демилитаризации».

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