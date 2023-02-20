Британская разведка: Россияне ведут бои только на трех направлениях 1 20.02.2023, 10:18

2,454

Пока не идет речь о разрекламированном полномасштабном наступлении.

Российская оккупационная армия ведет наступательные бои исключительно на Донбассе и в районе только трех населенных пунктов. Пока не идет речь о разрекламированном полномасштабном наступлении в Украине, сообщает британская разведка.

Оккупанты уже несколько недель ведут самые активные бои в районе Бахмута и Угледара. Очень сильно ВСУ потрепали «элитные» 40-ю и 155-ю бригады морпехов ВС РФ. При этом очень большие потери враг понес в боях под Угледаром. Не исключено, что обе эти дивизии уже небоеспособны.

Чем ближе 24 февраля, тем больше российская армия чувствует на себе политическое давление Кремля. Не исключено, что на сегодняшний день главная цель оккупантов – Бахмут, чтобы Путину было о чем говорить в годовщину вторжения его армии в Украину.

Если весеннее наступление России ничего не даст, то, скорее всего, напряженность внутри российского руководства возрастет.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, американские аналитики из ISW рассказали о проблемах с наступлением у оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».