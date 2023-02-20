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Глохнет патриотический восторг

  • Александр Невзоров
  • 20.02.2023, 11:18
Глохнет патриотический восторг
Александр Невзоров

Об информационных «мобиках».

Главные скунсы пропаганды — Симонян и Соловьев выдыхаются. Слабеют их струи. Уже не добивают они до сознания «глубинного народа», которому осточертела война. Глохнет патриотический восторг.

По этой причине, на фронте информационной войны — пополнение.

Наскребли по театрально эстрадным сусекам мобиков и бросили их на «передовую».

На фронт информационной войны призваны: Хабенский, Крид, Гергиев и другая шелупонь.

Шелупонь старается, закатывает в эфирах постановочные истерики и показывает населению новые позы, в которых «любовь к родине» дает «совершенно неожиданные ощущения».

Ожидаемо, главным «камасутром путинизма» оказался артист Хабенский. Но играет он фальшиво, сердца народного «не бередит».

Вообщем, информационные «мобики» оказались таким же жалким ресурсом, как и мобики на Донбассе.

Александр Невзоров, Telegram

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