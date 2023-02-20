Под Бахмутом «вагнеровцы» отобрали снаряды и жилье у военных РФ 20.02.2023, 11:50

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Между наемниками и «мобиками» произошел конфликт.

Под Бахмутом наемники ЧВК «Вагнер» и российские военные не поделили запас боекомплекта и место базирования.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале волонтерского сообщества InformNapalm.

Волонтеры обнаружили в соцсети сообщение российского солдата, в котором он жалуется на «вагнеровцев». Рядом с сообщением – видео, из которого следует, что наемники пренебрежительно отзываются о нынешнем руководстве армией РФ. При этом – гонят военных РФ в бой, стреляя в воздух.

Виталий Игнатов, военный из 57 ОМСБр армии РФ из в/ч 46102, базирующейся в Хабаровском крае, рассказал о «конфликте и беспределе». Мужчина отметил, что «вагнеровцы» выгнали российских воинов с места расположения, отобрали боекомплект и угнали на линию фронта.

На видео видно, как 5 солдат стоят, опустив голову, перед тремя «вагнеровцами». При этом неуверенно заявляют, что сюда их направили командиры и они не пойдут в другое место, потому что помнят события в Макеевке.

«Вагнеровец» в ответ заявляет, что все командиры в армии РФ - некомпетентны. Военные должны немедленно убраться отсюда и идти на позиции.

Дополнительным аргументом стали выстрелы в воздух.

Волонтеры InformNapalm уверены, что сообщение и видео свидетельствуют про две вещи:

• о реальном дефиците снарядов - иначе зачем бы «вагнеровцам» отбирать БК у россиян;

• об открытом конфликте, неприятии и пренебрежении между парамилитарным образованием путинского повара Пригожина и командованием армии РФ.

Отметим, согласно сведениям Генштаба ВСУ, российских солдат удалось оттеснить к югу от трассы Бахмут-Константиновка.

Между тем ведутся жесткие бои на северных окраинах города - об этом пишет украинский журналист Богдан Мирошников.

Обновление

Позже InformNapalm дополнили информацию. Указали, что на самом деле россиянина, жалующегося на «вагнеровцев», зовут не Виталий, а Владислав. Также у него другая фамилия. Но мужчина действительно связан с 57 ОМСБр и видео описывает вполне реальные события.

Интересно также то, что солдаты из этой бригады имеют тенденцию бесследно исчезать.

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