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Нокаут от старины Джо

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 20.02.2023, 13:49
  • 4,074
Нокаут от старины Джо
Джо Байден
Фото: ЕРА

Из бункера раздалось затравленное рычание.

Президент Джо Байден совершил стремительный марш-бросок в Киев и под звуки воющих сирен провел переговоры с президентом Зеленским.

Этот «мощный старик», настоящий «отец американской демократии», на глазах изумленного мира и всей России «от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая», обнулил завтрашнее выступление великого денацификатора. Из бункера раздалось затравленное рычание.

Это было похоже на то, словно пошедший в атаку боксер Пу нарвался на встречный акцентированный удар опытного ветерана Джо и, беспомощно махнув руками в воздухе, рухнул потной щекой на пол, выронив по дороге капу.

Судья открыл счет. Поднимайтесь, Владимир. Испуганный секундант Песков в углу, вытаращив глаза, застыл с белым полотенцем в руках. Державный люд в кремлевских ложах покрылся испариной.

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