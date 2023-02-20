закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Курской области РФ погибли шесть солдат-срочников

4
  • 20.02.2023, 15:32
  • 4,042
В Курской области РФ погибли шесть солдат-срочников

Россияне плеснули в печь бензин.

В результате возгорания в блиндаже в Курской области РФ погибли шесть срочников. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня, 20 февраля, в результате грубого нарушения требований безопасности военными Западного военного округа в Курской области произошел пожар в блиндаже», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что идет расследование происшествия.

Ранее о гибели шести российских военных сообщал телеграм-канал «Baza». По его данным, срочники топили печь в блиндаже и «неосмотрительно плеснули туда бензин». После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя. По данным телеграм-канала, инцидент произошел в Суджанском районе, который граничит с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов