В Курской области РФ погибли шесть солдат-срочников

В Курской области РФ погибли шесть солдат-срочников4
- 20.02.2023, 15:32
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Россияне плеснули в печь бензин.
В результате возгорания в блиндаже в Курской области РФ погибли шесть срочников. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня, 20 февраля, в результате грубого нарушения требований безопасности военными Западного военного округа в Курской области произошел пожар в блиндаже», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что идет расследование происшествия.
Ранее о гибели шести российских военных сообщал телеграм-канал «Baza». По его данным, срочники топили печь в блиндаже и «неосмотрительно плеснули туда бензин». После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя. По данным телеграм-канала, инцидент произошел в Суджанском районе, который граничит с Украиной.