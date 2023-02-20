закрыть
20 февраля 2023, понедельник, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун

6
  • 20.02.2023, 16:30
  • 8,828
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Коллаж: Charter97.org

Украинский политолог рассказал о важном сигнале для Кремля от президента США.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. 22 февраля ожидается выступление Путина, приуроченное к годовщине войны в Украине.

Сможет ли глава Кремля чем-то ответить на сильный шаг президента США?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

— Это беспрецедентный визит Байдена. Мало того, что президенты США более 15 лет не приезжали в Украину, что делает визит очень знаковым, важно то, что визит происходит во время войны. Приезд президента Байдена — демонстративный жест поддержки Украины и сигнал для России.

Если хотите, это проявление психологической дуэли между США и Кремлем. Байден приехал в столицу воюющий страны. За последние двадцать лет я не знаю прецедентов, когда американский президент приезжал бы в столицу воюющей страны.

Главы Белого дома приезжали поддержать своих военных в Ирак и Афганистан, а тут совершенно другая страна, где военных нет. Есть только американские работники посольств, советники, но это беспрецедентный шаг.

Это сигнал Путину и России. Думаю, это не случайно привязано к годовщине войны и это ход на опережение. Мы увидели демонстрация, что Байден и США не боятся Путина.

США перешли «красную линию» и в психологической дуэли, можно сказать, это нокдаун для Путина. Я просто уверен, что сегодня российские пропагандисты будут захлебываться от злости. Будут требовать атаки на Киев: «Где удары?» А не могут ударить, потому что не только на Западе, но и в Кремле боятся момента прямого военного столкновения.

Поэтому сам факт визита беспрецедентен и чрезвычайно важен в контексте военно-политического и психологического противостояния между США и Россией, можно сказать — между Баденом и Путиным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов