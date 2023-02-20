Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун 6 20.02.2023, 16:30

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Коллаж: Charter97.org

Украинский политолог рассказал о важном сигнале для Кремля от президента США.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. 22 февраля ожидается выступление Путина, приуроченное к годовщине войны в Украине.

Сможет ли глава Кремля чем-то ответить на сильный шаг президента США?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

— Это беспрецедентный визит Байдена. Мало того, что президенты США более 15 лет не приезжали в Украину, что делает визит очень знаковым, важно то, что визит происходит во время войны. Приезд президента Байдена — демонстративный жест поддержки Украины и сигнал для России.

Если хотите, это проявление психологической дуэли между США и Кремлем. Байден приехал в столицу воюющий страны. За последние двадцать лет я не знаю прецедентов, когда американский президент приезжал бы в столицу воюющей страны.

Главы Белого дома приезжали поддержать своих военных в Ирак и Афганистан, а тут совершенно другая страна, где военных нет. Есть только американские работники посольств, советники, но это беспрецедентный шаг.

Это сигнал Путину и России. Думаю, это не случайно привязано к годовщине войны и это ход на опережение. Мы увидели демонстрация, что Байден и США не боятся Путина.

США перешли «красную линию» и в психологической дуэли, можно сказать, это нокдаун для Путина. Я просто уверен, что сегодня российские пропагандисты будут захлебываться от злости. Будут требовать атаки на Киев: «Где удары?» А не могут ударить, потому что не только на Западе, но и в Кремле боятся момента прямого военного столкновения.

Поэтому сам факт визита беспрецедентен и чрезвычайно важен в контексте военно-политического и психологического противостояния между США и Россией, можно сказать — между Баденом и Путиным.

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