ЕС запустил гражданскую миссию на границе Армении и Азербайджана 21.02.2023, 2:14

Ее оперативный штаб разместят в армянском городе Ехегнадзор.

Европейский Союз в понедельник, 20 февраля, запустил гражданскую миссию на территории Армении EUMA в целях содействия безопасности в районах, граничащих с Азербайджаном, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Как отмечается, в рамках своей деятельности представители Евросоюза будут стремиться улучшить стабильность вблизи армяно-азербайджанской границы, укрепить доверие и безопасность среди жителей зон, пострадавших от конфликта двух государств, а также обеспечить благоприятные усилия для усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Нейтральная миссия должна состоять из около сотни мирных людей, в том числе около 50 невооруженных наблюдателей, и действовать в течение двух лет. Ее оперативный штаб разместят в армянском городе Ехегнадзор.

В Совете Европейского Союза уточнили, что развернуть гражданскую миссию предложил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в письме к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю от 27 декабря 2022 года. Решение о создании EUMA было принято 23 января.

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