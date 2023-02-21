ЕС запустил гражданскую миссию на границе Армении и Азербайджана
- 21.02.2023, 2:14
Ее оперативный штаб разместят в армянском городе Ехегнадзор.
Европейский Союз в понедельник, 20 февраля, запустил гражданскую миссию на территории Армении EUMA в целях содействия безопасности в районах, граничащих с Азербайджаном, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Как отмечается, в рамках своей деятельности представители Евросоюза будут стремиться улучшить стабильность вблизи армяно-азербайджанской границы, укрепить доверие и безопасность среди жителей зон, пострадавших от конфликта двух государств, а также обеспечить благоприятные усилия для усилий по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Нейтральная миссия должна состоять из около сотни мирных людей, в том числе около 50 невооруженных наблюдателей, и действовать в течение двух лет. Ее оперативный штаб разместят в армянском городе Ехегнадзор.
В Совете Европейского Союза уточнили, что развернуть гражданскую миссию предложил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в письме к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю от 27 декабря 2022 года. Решение о создании EUMA было принято 23 января.