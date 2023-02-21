Танковые дуэли: ВСУ громят россиян под Угледаром 21.02.2023, 9:22

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Украинские бойцы одерживают победы даже на старых советской «броне» Т-80.

Танки - самое мощное оружие контактного боя. В ожидании западных поставок украинские военные по максимуму используют панцирники советских времен Т-80. Применяют их как при обороне своих рубежей, так и при штурмах вражеских позиций.

Иногда бойцам приходится участвовать в прямых танковых дуэлях. Как им удается выходить из таких боев победителями, рассказали журналистам ТСН танкисты 35 бригады морской пехоты.

Танкисты морской пехоты показали на видео, на что способны их бронированные машины. Мехводы с легкостью крутят виражи 40-тонными машинами, для их гусениц промозглый полевой чернозем - не помеха.

Бойцы 35 бригады морпехов - одни из тех, кто гнал врага с Херсонщины, сейчас воюют на Угледарском направлении. Они признаются, что несколько раз на поле боя им приходилось встречаться лицом к лицу с российскими танками, и наши оказались искуснее.

Каждый выезд - это смесь адреналина, страха и собранности, говорят морпехи. Во время боя главная задача - уничтожить противника и вернуться живыми и невредимыми.

Т-80 - основной боевой танк третьего поколения производства СССР. Сейчас эксплуатируется Вооруженными силами России, Украины, Беларуси, Южной Кореи, Кипра и Пакистана. Последняя его модификация, Т-84, продолжает выпускаться в Украине.

Характеристики Т-80

Экипаж: 3 человека

Калибр пушки: 125 мм

Вес: 43,7 т

Мощность двигателя: 1100 л. с.

Максимальная скорость: 70 км/ч

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