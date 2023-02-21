Самоубийство Макея: израильские СМИ раскрыли новые детали 21.02.2023, 9:29

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Владимир Макей

Лукашенко, получив информацию, впал в состояние крайней агрессии и бешенства.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, внезапно скончавшийся 26 ноября 2022 года, мог совершить самоубийство.

Как сообщал сайт Chrter97.org, такую информацию журналисты белорусского издания «Наша Ніва» получили от четырех не связанных друг с другом источников из сферы медицины и госуправления.

Журналисты израильского издания 9tv.co.il подчеркнули, что последние годы жизни министра сопровождались как политическими, так и личными драмами. По их сведениям, покойный глава МИД тяжело переживал охлаждение к нему со стороны Лукашенко. Макей чувствовал себя «ненужным, а иногда просто неуместным». По сведениям источников, он знал, что администрация Лукашенко начала искать кандидатов на его место.

«В последнее время ему отказывали в личном внимании, это было очень чувствительно для него», — рассказал коллега Макея.

«Это не значило, что завтра его уберут. Но он понимал, что прежнее высокое положение подходит к концу. И он после своих высот больше нигде себя не видел», — отметил другой инсайдер.

Как отмечает издание, в день смерти Макей возвращался домой в поселок Дрозды один. В другой квартире осталась его супруга Вера Полякова с младшим сыном.

«Первым, кто нашел мертвого министра, был старший сын Поляковой, который поехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону. Попытки реанимировать министра ни к чему не привели», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация от инсайдеров телеграм-канала «Белорусская разведка» о том, что Макей совершил суицид после разговора с Лукашенко.

«Лукашенко, получив информацию, впал в состояние крайней агрессии и бешенства, воспринял самоубийство Макея, как акт неповиновения и предательства», — отмечают авторы телеграм-канала.

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