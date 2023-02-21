закрыть
21 февраля 2023, вторник, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси подполковника запаса осудили на пять лет за «оскорбление Лукашенко»

1
  • 21.02.2023, 10:55
  • 3,400
В Беларуси подполковника запаса осудили на пять лет за «оскорбление Лукашенко»

И лишили звания.

В Беларуси подполковника запаса Андрея Быкова осудили на пять лет колонии усиленного режима и лишили звания, сообщает правозащитный центр «Весна». Также он должен заплатить 1850 рублей (50 базовых величин). Поводом для суда стали комментарии Быкова в интернете.

Судья Гродненского областного суда Василий Скок признал мужчину виновным по пяти статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 361 (призывы к санкциям);

ч. 1 ст. 130 (разжигание социальной вражды);

ст. 369 (оскорбление представителя власти);

ч. 2 ст. 367 (клевета на Лукашенко);

ч. 1 и ч. 2 ст. 366 (насилие или угроза насилием, уничтожением или ущербом имущества в отношении должностного лица);

ч. 2 ст. 368 (оскорбление Лукашенко).

В ноябре 2022 года КГБ добавил Быкова в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип