В Беларуси подполковника запаса осудили на пять лет за «оскорбление Лукашенко» 1 21.02.2023, 10:55

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И лишили звания.

В Беларуси подполковника запаса Андрея Быкова осудили на пять лет колонии усиленного режима и лишили звания, сообщает правозащитный центр «Весна». Также он должен заплатить 1850 рублей (50 базовых величин). Поводом для суда стали комментарии Быкова в интернете.

Судья Гродненского областного суда Василий Скок признал мужчину виновным по пяти статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 361 (призывы к санкциям);

ч. 1 ст. 130 (разжигание социальной вражды);

ст. 369 (оскорбление представителя власти);

ч. 2 ст. 367 (клевета на Лукашенко);

ч. 1 и ч. 2 ст. 366 (насилие или угроза насилием, уничтожением или ущербом имущества в отношении должностного лица);

ч. 2 ст. 368 (оскорбление Лукашенко).

В ноябре 2022 года КГБ добавил Быкова в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

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