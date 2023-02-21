Четыре колонны с военной техникой выдвинулись из Минска в сторону границы с Литвой

Четыре колонны с военной техникой выдвинулись из Минска в сторону границы с Литвой14
- 21.02.2023, 11:26
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Марш начался ночью.
Министерство обороны Беларуси заявило, что «в рамках проверки боеготовности» одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, «выдвинулась в назначенный район».
Ведомство не называет конкретную ВЧ, однако по информации мониторинговых групп речь идёт о 358 отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.
Сегодня ночью подразделения 120-й бригады выдвинулись не менее чем 4-мя колоннами в сопровождении ВАИ, общее количество техники — 74 единицы.
Среди техники было замечено:
БМП — 35 единиц;
Урал (КУНГ и тентованные) — 21 единица;
УАЗ — 2-3 ед.
КамАЗ — 8 ед.
Бензовоз — 2 ед.
Кран и грузовой манипулятор
Колонны проследовали по МКАД и далее на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и города Ошмяны.