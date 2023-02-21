Четыре колонны с военной техникой выдвинулись из Минска в сторону границы с Литвой 14 21.02.2023, 11:26

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иллюстрационное фото

Марш начался ночью.

Министерство обороны Беларуси заявило, что «в рамках проверки боеготовности» одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, «выдвинулась в назначенный район».

Ведомство не называет конкретную ВЧ, однако по информации мониторинговых групп речь идёт о 358 отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.

Сегодня ночью подразделения 120-й бригады выдвинулись не менее чем 4-мя колоннами в сопровождении ВАИ, общее количество техники — 74 единицы.

Среди техники было замечено:

БМП — 35 единиц;

Урал (КУНГ и тентованные) — 21 единица;

УАЗ — 2-3 ед.

КамАЗ — 8 ед.

Бензовоз — 2 ед.

Кран и грузовой манипулятор

Колонны проследовали по МКАД и далее на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и города Ошмяны.

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