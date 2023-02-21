Лукашенко собирается в Иран договариваться о сборке ракет? 10 21.02.2023, 11:32

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фото: getty images

Диктатор хочет производить в Беларуси реактивные снаряды.

Лукашенко намерен посетить Иран с визитом в середине марта. Об этом он сообщил на встрече с послом этой страны Саидом Яри, информирует пресс-служба диктатора.

«Это будет значимая встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества», — пояснил Лукашенко.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинская разведка сообщала, что белоруcская делегация планирует визит в Иран, чтобы получить возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм на территории Беларуси.

По данным ГУР МО Украины, Лукашенко ищет возможность организации на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.

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