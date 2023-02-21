Режим Лукашенко утвердил смертную казнь за «измену государству» 2 21.02.2023, 13:03

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Расстреляют ли диктатора за работу на Кремль?

Режим Лукашенко вводит смертную казнь за «измену государству». Так называемая палата представителей проголосовала за законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Согласна нему, смертная казнь, может быть применена к изменившему государству должностному лицу или военнослужащему.

Напомним, Беларусь — единственное государство в Европе, где не введен мораторий на смертную казнь. Стоит отметить, что Лукашенко, который активно работает на Кремль, продавая белорусский суверенитет, может сам быть расстрелян за «измену государству».

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