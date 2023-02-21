закрыть
21 февраля 2023, вторник, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим Лукашенко утвердил смертную казнь за «измену государству»

2
  • 21.02.2023, 13:03
  • 1,284
Режим Лукашенко утвердил смертную казнь за «измену государству»

Расстреляют ли диктатора за работу на Кремль?

Режим Лукашенко вводит смертную казнь за «измену государству». Так называемая палата представителей проголосовала за законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Согласна нему, смертная казнь, может быть применена к изменившему государству должностному лицу или военнослужащему.

Напомним, Беларусь — единственное государство в Европе, где не введен мораторий на смертную казнь. Стоит отметить, что Лукашенко, который активно работает на Кремль, продавая белорусский суверенитет, может сам быть расстрелян за «измену государству».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох