Пригожин обвинил Герасимова и Шойгу в «измене России» 9 21.02.2023, 13:36

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Наемники ЧВК «Вагнера» гибнут в Украине «пачками» без боеприпасов.

Террорист и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов, ликвидацию «пачками» своих наемников и палки в колеса со стороны начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Пригожина.

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«Относительно снабжения боеприпасами. «Ахмат» и другие подразделения поделились чем могли... Начальник Генштаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнера» не только боеприпасов не давать, но и не помогать авиатранспортом. Сейчас поступила информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окопаться. Идет прямое противодействие, которое называется не иначе, как попытка уничтожить ЧВК «Вагнер». Ее можно приравнять к измене родины в тот момент, когда ЧВК «Вагнера» бьется за Бахмут, теряя каждый день сотни бойцов», - отметил Пригожин.

По его словам, нехватка боеприпасов ощущается постоянно.

«Кучка околовоенных функционеров решила, что это их страна, что это их народ. Они решили, что этот народ будет погибать тогда, когда им удобно, когда им понравится. Они вместо того, чтобы выполнить свой долг и дать необходимое количество боеприпасов, они сидят и хихикают у себя в кабинетах и пытаются крутить интриги. Обзванивают телеграмм-каналы и говорят, вы Пригожина не ставите... У меня нет вариантов, я иду до конца, у меня люди гибнут пачками», - возмущается Пригожин.

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