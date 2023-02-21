Путин назвал олигархов «третьесортными людьми» 16 21.02.2023, 13:38

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По словам главы Кремля, «никто в России не пожалел тех, кто потерял деньги в западных банках».

Путин поддержал арест активов российских миллиардеров на Западе.

Глава Кремля, который выступает с посланием Федеральному собранию, заявил, что «никто в России не пожалел тех, кто потерял деньги в западных банках, яхты и так далее. Им припомнили и приватизацию 90-х, когда предприятия уходили за бесценок, и показную роскошь новых элит».

Путин сказал, что «для Запада богатые россияне — второсортные чужаки, с которыми делают все что угодно. И никакие купленные титулы не помогут — они там граждане второго сорта. Но есть и другой выбор — быть со своей Родиной!»

Как писал сайт Charter97.org, бывшая жена Путина в спешке продает элитные квартиры в Испании.

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