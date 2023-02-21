Кадыров, Пригожин и Суровикин проигнорировали выступление Путина 21.02.2023, 14:21

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Борт главы Чечни вновь улетел в Дубай.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином дворе не собрало аншлага, обратил внимание канал «Можем объяснить». В зале, где оглашал речь российский лидер, оказалось довольно много пустых мест — это особенно заметно при общих планах на трансляции. Не появились на послании и главные «ястребы войны», например, Рамзан Кадыров. Но тому есть объяснение.

17 февраля личный самолет главы Чечни Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 улетел в Абу-Даби. Судя по данным с трекеров, бизнес-джет до сих пор находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Самолет Кадырова регулярно летает в ОАЭ. Там он находился на новогодних каникулах, при этом на борту отключали бортовые маячки, чтобы затруднить его отслеживание. Также МО выяснил, что Airbus ACJ319 регулярно появляется в тех местах, где находится сын Кадырова — 16-летний Эли. Это стало известно благодаря публикациям в Instagram-аккаунтах друзей молодого человека. Пути сына Кадырова и бизнес-джета главы Чечни неоднократно пересекались в Дубае и Таиланде. В ОАЭ сын Кадырова занимается единоборствами.

На трансляции послания также не попали в кадры глава Генштаба и командующий войсками СВО Валерий Герасимов (не видели его и во время Парада Победы в мае), его заместитель Сергей Суровикин (смещенный в прошлом году с поста командующего), не видно было и мэра Москвы Сергея Собянина. Не позвали на послание лидера «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, который критиковал Минобороны вместе с Кадыровым, сделав ставку на Суровикина.

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