61-летнего политзаключенного осудили за «оскорбление» Лукашенко 1 21.02.2023, 14:27

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Леонид Власюк

У него конфисковали мобильный телефон.

В суде Малоритского района 13 февраля осудили Леонида Власюка по ч. 1 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко) Уголовного кодекса. Судья Ольга Смирнова назначила Леониду один год лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Гособвинение поддержал прокурор Фёдор Миханович, сообщают правозащитники.

Мужчина с 8 декабря 2022 года находился под стражей. Известно, что во время обыска у него забрали бело-красно-белый флаг, который фигурировал в материалах дела.

Леонида обвинили в том, что 22 апреля 2022 года он оставил оскорбительный комментарий в интернете под видео с выступлением Лукашенко. У него конфисковали мобильный телефон как «средство совершения преступления».

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