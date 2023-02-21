61-летнего политзаключенного осудили за «оскорбление» Лукашенко

61-летнего политзаключенного осудили за «оскорбление» Лукашенко1
- 21.02.2023, 14:27
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У него конфисковали мобильный телефон.
В суде Малоритского района 13 февраля осудили Леонида Власюка по ч. 1 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко) Уголовного кодекса. Судья Ольга Смирнова назначила Леониду один год лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Гособвинение поддержал прокурор Фёдор Миханович, сообщают правозащитники.
Мужчина с 8 декабря 2022 года находился под стражей. Известно, что во время обыска у него забрали бело-красно-белый флаг, который фигурировал в материалах дела.
Леонида обвинили в том, что 22 апреля 2022 года он оставил оскорбительный комментарий в интернете под видео с выступлением Лукашенко. У него конфисковали мобильный телефон как «средство совершения преступления».